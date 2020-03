La Juventus torna oggi in campo

TORINO – Dopo il giorno di riposo concesso da Maurizio Sarri la Juventus tornerà ad allenarsi questo pomeriggio alla Continassa.

I bianconeri, reduci dal successo sull’Inter, torneranno ad allenarsi oggi pomeriggio per preparare la partita in programma la prossima settimana contro il Lione: visto lo stop al campionato infatti, le partite di Serie A non verranno disputate, con i bianconeri che potranno concentrarsi sul ribaltare la sconfitta subita in Francia all’andata contro il Lione per 1-0.

