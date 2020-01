TORINO – La Juventus vira su Coutinho per il prossimo mercato estivo? Secondo quanto riportato da Calciomercato.it il Barcellona, in caso di mancato riscatto da parte del Bayern Monaco, potrebbe decidere di offrire il brasiliano ai bianconeri, visto il poco spazio che troverebbe in Spagna. La squadra di Agnelli però non è l’unica pretendente: sul giocatore classe ’92 c’è anche il Psg.