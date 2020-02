La Juventus si è indebolita?

TORINO – Claudio Savelli, noto giornalista di Libero, ha scritto un editoriale sulla Juventus e sul suo mercato in entrata e in uscita: “La prima notizia del mercato di gennaio è che la Juventus non siè rafforzata, semmai si è indebolita. Ha pagato Kulusevski con Emre Can, ma il primo arriverà a giugno, il secondo se ne è già andato. Quindi riconsegna a Sarri la rosa con un giocatore inmeno. La Juve rischia oggi per migliorare un domani, confidando che quei tre punti sull’Inter possano bastare. È un mercato sufficiente (voto 6) perché Kulusevksi è adatto al progetto, non lo è se confrontato a quello dell’Inter (7). I nerazzurri hanno ragionato al contrario: muoversi oggi per oggi. Moses e Young non hanno bisogno di tempo, Eriksen nemmeno e compensa il mancato rinforzo in attacco perché porta la squadra ad un livello superiore. L’Inter si avvicina alla Juve, a patto che Conte sappia ricostruire gli equilibri. Alla Lazio (5) sfugge Giroud perché è stata un’idea degli ultimi giorni. L’errore è stato non pensarci prima, quando il Chelsea si era detto disponibile. La Lazio è sembrata accontentarsi quando avrebbe potuto valorizzare la classifica e candidarsi con più forzaallo scudetto. Bastava poco (…)”