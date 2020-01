La Juventus si assicura il gioiellino Ntenda: visite mediche in corso

La Juventus ha chiuso per il classe 2002 Jean-Claude Ntenda. Il terzino sinistro arriva dal Nantes ed è un colpo in prospettiva per i bianconeri che hanno battuto la concorrenza di diversi club europei. Dopo aver svolto le visite mediche di rito al J Medical, Ntenda si aggregherà alla Primavera juventina guidata da Lamberto Zauli. Con il suo acquisto, la Juventus si aggiudica un altro giovanissimo di grande prospettiva. Il calciatore francese è arrivato questa mattina alla Continassa ed in giornata porrà la firma sul suo nuovo contratto.