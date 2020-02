La Juventus sfida il portiere con più parate in Serie A

TORINO – Nella prossima giornata di Serie A, la Juventus affronterà la Spal al Paolo Mazza di Ferrara in cerca di una vittoria che gli permetterebbe di mantenere la prima posizione in classifica. Secondo una curiosa statistica rivelata dal profilo Twitter di Opta Paolo, i bianconeri affronteranno il portiere con più parate in Serie A, vale a dire Etrit Berisha: “102 – Etrit Berisha is the goalkeeper with the most saves in this Serie A season (102). Cat”.

