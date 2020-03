TORINO – La Juventus rivede il piano Nicolò Zaniolo. Il ds bianconero, Fabio Paratici, sarebbe stato disposto ad offrire in estate una cifra intorno ai 55 milioni per il centrocampista giallorosso ma con la rottura del crociato i bianconeri hanno cambiato un po’ il programma. La Vecchia Signora avrebbe deciso di monitorare le condizioni del giocatore (che rientrerà l’anno prossimo) e poi deciderà se sferrare o meno l’attacco. La Roma recentemente lo ha blindato con un importante rinnovo di contratto e starebbe al centro del progetto della nuova proprietà: non sarà facile.

