TORINO – La Juventus è in pole per acquistare Sandro Tonali. Il talentino del Brescia sta brillando e disegnando calcio in questa stagione e i bianconeri vogliono prelevarlo dal Brescia. La richiesta di Cellino è alta: circa 50 milioni di euro ma in caso di retrocessione in Serie B delle Rondinelle il prezzo potrebbe leggermente abbassarsi.

