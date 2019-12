La Juventus pensa al ritorno di Orsolini

TORINO – La Juventus ufficialmente non ha più nessun controllo sul cartellino di Orsolini, ceduto a titolo definitivo al Bologna. Ma le ottime prestazioni dell’ex bianconero starebbero spingendo la dirigenza bianconera a ritornare sui propri passi. Orsolini si sta dimostrando un esterno di alto livello per la Serie A, che ancora conserva grossi margini di miglioramento. Strapparlo al Bologna in estate potrebbe non essere semplicissimo, ma i rapporti tra le due società sono buoni, e potrebbe rivelarsi un obiettivo molto più accessibile rispetto a nomi più altisonanti come Chiesa. Ma attenzione perché, proprio in giornata, è arrivata anche un’altra clamorosa bomba di mercato che sta facendo letteralmente impazzire i tifosi bianconeri: incredibile ma vero, Paratici tenta il miracolo di Natale! >>>VAI ALLA NOTIZIA