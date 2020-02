TORINO – La Juventus ha goduto ieri di un giorno di riposo, concesso dal tecnico Maurizio Sarri dopo la vittoria sul Brescia.

I bianconeri hanno sfruttato la giornata libera per ricaricare le batterie e distrarsi in vista di 20 giorni di fuoco: i bianconeri torneranno oggi pomeriggio ad allenarsi alla Continassa, per preparare al meglio una serie di partite che saranno cruciali per il proseguo della stagione.

