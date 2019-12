TORINO – La Juventus continua a godere delle vacanze dopo la sconfitta in Supercoppa contro la Lazio, e lo farà fino a lunedì.

Il 30 i bianconeri si ritroveranno infatti alla Continassa per iniziare a preparare il nuovo anno, che li vedrà in campo per la prima partita del nuovo anno lunedì 6 gennaio in casa contro il Cagliari, a chi seguirà la trasferta di Roma contro la squadra giallorossa in programma la settimana successiva.