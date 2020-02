TORINO – La Juventus guarda al futuro. I bianconeri, secondo quanto riportato da Tuttosport, sarebbero forti su Malen del PSV e Boadu dell’Ajax. I due talentini dei lancieri stanno facendo molto bene in questa stagione e Paratici per prenderli dovrà sborsare una cifra abbastanza alta: si parla di 40-50 milioni di euro per entrambi. Una cosa è certa: la Juventus non pensa solo al presente.