La Juventus fa gli auguri a Emre Can

TORINO – Nel giorno della sfida che vedrà la Juventus giocare contro la Roma, il centrocampista della Juventus Emre Can festeggia il suo compleanno.

Questo il messaggio della Juventus: “Secondo compleanno bianconero per Emre Can. Compleanno di lavoro, che Emre festeggerà a Roma, dove questa sera, alle 20:45, va in scena Roma-Juve.

Grinta, caparbietà, duttilità: queste sono le caratteristiche del centrocampista tedesco, che da quando è arrivato alla Juve, nell’estate del 2018, non ha mai fatto mancare il suo impegno, in campo e in allenamento.

Con la speranza che il regalo, a lui e a noi, arrivi dalla partita di questa sera, auguriamo a Emre di cuore buon compleanno!” (Juventus.com)