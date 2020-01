La Juventus del futuro: i ventenni valgono 250 milioni

TORINO – Alcuni sono in prestito, altri sono in rosa ma i ventenni di proprietà della Juventus valgono circa 250 milioni. Partiamo dal nuovo acquisto Dejan Kulusevski (in prestito al Parma) che viene valutato 40 milioni di euro. Da non dimenticare Cristian Romero (in prestito al Genoa) che costa 25 milioni, e Luca Pallegrini (in prestito al Cagliari) anche lui 25 milioni di euro. I due nuovi giovani bianconeri, Cotter e Ntenda vangono circa 5 milioni di euro. Tra questi ci sono anche due giocatori che sono già in rosa: de Ligt e Demiral (in totale 120 milioni). Ora spazio alla Primavera e Under 23: Nicolussi Caviglia, Portanova, Da Graca, Dragusin, Moreno, Ahamada, Tongya, Fagioli e Petrelli fanno tutti insieme già 60 milioni di euro.