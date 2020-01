TORINO – La Juventus non ha smesso di seguire il giovane talento della Roma Primavera Alessio Riccardi.

Nell’ultima sessione di mercato il giocatore poteva essere inserito come contropartita per Daniele Rugani, affare saltato per la sua volontà di cercare un posto nella prima squadra giallorossa. Nonostante questo i dirigenti bianconeri continuano a tenerlo d’occhio aspettando qualche apertura.