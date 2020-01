TORINO – L’ormai ex centrocampista bianconero, Stefano Beltrame, ha deciso di lasciare la Juventus per firmare in Russia col CSKA Sofia. Il giocatore militava nella Juventus Under23. Queste le sue dichiarazioni: “Eccitato per questa nuova avventura, non vedo l’ora di iniziare! Forza CSKA Sofia, voglio anche ringraziare la Juventus per gli ultimi nove anni. Mi hanno aiutato a crescere e diventare il calciatore che sono oggi”.