La Juve torna su Miranda

TORINO – La Juventus è tornata a seguire il terzino del Barcellona Juan Miranda, per il quale aveva mostrato interesse già in estate. Stando a quanto riportaro dal quotidiano spagnolo Sport, vicino alle vicende blaugrana, per il terzino sinistro del Barcellona i bianconeri avrebbero messo sul piatto 10 milioni di euro per il cartellino più 5 di bonus e una clausola di riacquisto in favore dei blaugrana. Il giocatore è attualmente in prestito allo Schalke 04, club con il quale ha però totalizzato solo 3 presenze. Ma attenzione perché in queste ore sono arrivate altre pesantissime novità, sì: adesso sta per esplodere una bomba, è tutto confermato! >>>VAI ALLA NOTIZIA