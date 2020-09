La Juve studia il ritorno di Kean

TORINO – La Juventus continua a lavorare sul mercato per trovare una punta in grado di sostituire Alvaro Morata in alcune partite.

I bianconeri in questo senso starebbero trattando con l’Everton il ritorno di Moise Kean a Torino: il tecnico del club inglese Carlo Ancelotti ha dato nelle ultime ore il benestare all’operazione che ora i due club stanno cercando di imbastire. La Juventus ha proposto all’Everton un prestito con diritto di riscatto a suo favore, che può diventare obbligo al raggiungimento di determinati obiettivi.