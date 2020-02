La Juve studia il piano per Pogba

TORINO – La Juventus continua a lavorare sul mercato, con Fabio Paratici che sta ideando il piano per riportare Pogba a Torino.

Il centrocampista lascerà Manchester in estate e la Juventus è in pole position per il suo acquisto: lo United chiede 100 milioni di euro, cifra che i bianconeri vorrebbero abbassare con l’inserimento di una contropartita tecnica che potrebbe essere il calciatore gallese Aaron Ramsey, che ancora non si è integrato al meglio in Italia e con i bianconeri.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<