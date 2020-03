La Juve studia il piano per Chiesa

TORINO – Uno degli obiettivi per la prossima stagione della Juventus è l’esterna della Fiorentina Federico Chiesa.

Il giocatore piace a Paratici, che già lo aveva in mano prima che la Viola cambiasse di proprietà. In estate si tornerà quindi a parlare del giocatore, che ha una clausola rescissoria di 70 milioni di euro, che la Juventus potrebbe decidere di pagare in caso di cessione di uno tra Bernardeschi e Douglas Costa.

