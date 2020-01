La Juve va a cena insieme ma non c è Ronaldo…

TORINO – Il nuovo anno in casa Juve è iniziato così come si era concluso quello precedente, ovvero con l’ennesima vittoria da parte dei bianconeri, dove a farne le spese questa volta, è stato il Cagliari di Rolando Maran, annientato per 4-0. Dopo il brillante successo, mister Sarri ha deciso di concedere un giorno libero alla squadra e in molti, hanno pensato di trascorrere il loro tempo con le famiglie o per qualche gita fuori porta. Stasera però c’è stato anche il tempo per una ‘cena di famiglia’, offerta da Bonucci a tutta la squadra per il suo prolungamento del contratto, come si può notare dal post condiviso qualche istante fa da Miralem Pjanic sul suo account Instagram che, immortala tutta la squadra felice, riunita al tavolo di un ristorante di Torino, quello che salta all’occhio però, è l’assenza del fenomeno portoghese Cristiano Ronaldo. Sotto al post, la citazione del bosniaco: “I miei ragazzi”. Chissà se CR7 non si stia ancora allenando per la delicata trasferta di Roma.