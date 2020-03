La Juve segue Tonali

TORINO – La Juventus continua a sondare il mercato per migliorare la squadra, con il centrocampo che in estate potrebbe subire una rivoluzione.

Proprio per questo sembra che i bianconeri abbiano deciso di fare sul serio per il centrocampista del Brescia Sandro Tonali: il giocatore piace a molti club con i bianconeri che lo seguono da molto tempo. Cellino chiede per il suo cartellino 70 milioni di euro, con la Juventus che vorrebbe inserire alcune contropartite per abbassare il prezzo.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<