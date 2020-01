La Juve saluta Perin: “Buona fortuna Mattia. Ti auguriamo il meglio”

TORINO – In attesa che il campionato di Serie A riprenda dopo la sosta natalizia, il mercato di riparazione inizia con il botto nel nuovo anno. Dopo il trasferimento di Haaland dal Salisburgo al Borussia Dortmund, è stato ufficializzato anche il passaggio di Dejan Kulusevski dal Parma ai bianconeri. In casa Juve però, si è dovuto fare i conti anche con la cessione di Mattia Perin che, ritrova il Genoa dopo appena due stagioni. La società bianconera proprio qualche istante fa, ha scelto la via dei social per salutare al meglio il suo ex portiere e tramite il suo account Instagram ha pubblicato un video con i migliori momenti del neo rossoblu, con la maglia della Vecchia Signora. Sotto al post il seguente messaggio: “Buona fortuna per tutto Mattia. Ti auguriamo il meglio a Genova”.