La Juve rinforza il settore giovanile: arrivano Minelli, Barrenechea e Rouhi

TORINO – È stato un gennaio poco ricco di colpi per la Juventus, la cui unica operazione in entrata per la prima squadra è rappresentata dall’acquisto di Dejan Kulusevski, che però sarà bianconero soltanto a giugno. Non si può dire lo stesso per quello che riguarda il settore giovanile, che la Juve ha rinforzato con tre acquisti.

Il primo è Alessandro Minelli, difensore classe 1999 visto anche con la maglia della Nazionale Under 20, in arrivo dal Parma dopo un prestito di sei mesi al Trapani. Seguito poi da Enzo Barrenechea, centrocampista argentino classe 2001, che è stato prelevato dal Sion. L’ultimo acquisto della giornata, comparso per ultimo tra le ufficialità sul sito della Lega Serie A, è Jonas Rouhi, difensore svedese classe 2004, che arriva dal Brommapojkarna.