La Juve punta Chong a parametro zero

TORINO – Tahith Chong, gioiellino olandese classe 1999, è un punto sempre più luminoso sui radar bianconeri. Il rinnovo con il Manchester United non è ancora arrivato, e il tempo passa. Paratici sta pensando ad un nuovo colpo alla Pogba, con l’olandese che potrebbe accordarsi per un trasferimento a parametro zero già dal prossimo febbraio. Il club inglese vorrebbe scongiurare questa ipotesi, non volendo correre il rischio di perdere un altro grande talento ed essere poi costretto a riacquistarlo per cifre folli.