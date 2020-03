TORINO – Alla luce delle prestazioni disputate fino a questo momento, le richieste dalle parti della Continassa per Paulo Dybala, sembrano farsi sempre piu pressanti. Su tutte è la corte del PSG a far paura e proprio per questo Paratici, starebbe lavorando per blindare il suo numero 10, tentando di inserire una clausola monstre all’interno del suo cartellino, qualora qualcuno volesse esercitarne l’operazione.