TORINO – La Juventus Primavera pareggia in Sardegna col Cagliari e riagguanta il quarto posto a +1 sulla Roma. Alla Sardegna Arena i rossoblu sono passati in vantaggio subito dopo venti minuti di gioco ed hanno condotto il match fino al minuto ottantotto in cui il bianconero Sekulov ha firmato la rete del pareggio con un grande tiro da fuori che è finito sotto l’incrocio dei pali.