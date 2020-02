TORINO – Dopo la sconfitta di Verona la Juventus sta lavorando incessantemente per continuare al meglio il mese di febbraio.

I bianconeri saranno infatti impegnati su tre fronti, con l’ultima settimana di febbraio che vedrà il ritorno della Champions League. Milan in Coppa Italia, poi Brescia e SPAL in campionato, per poi giocare l’andata degli ottavi di Champions League con il Lione che porterà alla sfida contro l’Inter.