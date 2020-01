TORINO – Giornata straordinaria per chiunque, un po’ meno per lui. Quando si parla di Cristiano Ronaldo la tripletta non sembra niente di eccezionale, eppure il portoghese non ne aveva ancora realizzata nessuna in Serie A. Il primo hattrick italiano di CR7 è arrivato oggi contro il Cagliari, e la Juventus ha voluto omaggiarlo con un post su Instagram. Per l’occasione, il fenomeno portoghese, ritratto con il pallone della gara, è stato ribattezzato “CR3”.