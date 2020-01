La Juve fa sul serio per Pogba

TORINO – Dopo circa 3 anni dal duro divorzio che ha portato alla separazione tra la Juventus e Paul Pogba, il talento francese potrebbe ripercorrere la stessa rotta al contrario, con la Mole come destinazione finale. In questa ultima settimana sono state insistenti le voci su un suo possibile ritorno in bianconero e oggi, stando a quanto riportato da Sport Mediaset, ci sarebbe stata un importante svolta. Al centrocampista dei Red Devils mancherebbe e e non poco la Vecchia Signora, tanto da voler ‘rincasare’ in estate. Ovviamente ci sarà da battere la concorrenza del Real ma ad oggi, l’ago della bilancia pende a favore della Juve che, farebbe follie per riportare il ‘Polpo’ a Torino. Ma attenzione perché, proprio nelle ultime ore, è esplosa una clamorosa bomba di mercato che sta facendo il giro del web: l’ipotesi è totalmente folle! >>>VAI ALLA NOTIZIA