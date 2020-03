La Juve fa gli auguri a Pogba e i tifosi impazziscono sui social: “Ti aspettiamo a casa Paul”

TORINO – Ora che il calcio è fermo per l’emergenza legata al Coronavirus, tutti i tifosi si chiedono quando e se il campionato potrà riprendere prossimamente. Nel frattempo però, le società continuano a lavorare sotto traccia sul mercato e il sogno di tutti i tifosi juventini porta sempre il nome di Paul Pogba. Proprio oggi, il centrocampista festeggia il suo 27esimo compleanno e non sono mancati gli auguri da parte del club bianconero che, glieli ha fatti recapitare attraverso un post Instagram. La foto ritrae Paul nella sua classica esultanza, con la celebre maglia rosa della Vecchia Signora e sotto al post la seguente frase: “Happy birthday Paul”. Immediata è stata la replica del popolo juventino che ha gridato a gran voce il ritorno del francese con frasi del tipo: “Ti aspettiamo a Torino”, oppure: “Torna a casa Paul”. Insomma, che dalla Continassa si stia lavorando verso questo senso è ancora tutto da verificare, ma che Pogba sia rimasto indelebile nel cuore dei suoi ex tifosi è un dato di fatto.