La Juve continua a seguire il rinnovo di Donnarumma

TORINO – Quello tra Gianluigi Donnarumma e i rossoneri potrebbe essere un matrimonio destinato ad interrompersi. Il giovane portierone azzurro e Mino Raiola stanno spingendo per un rinnovo contrattuale con il club di via Aldo Rossi, ma la trattativa stenta a decollare. Se le richieste di Gigio e Mino dovessero rivelarsi troppo esose per le casse del Milan, la Juventus starebbe pronta all’assalto. Quello che in molti hanno designato come erede di Buffon potrebbe seguire le orme della leggenda bianconera anche con le squadre di club, dopo essersi preso il ruolo di primo portiere della Nazionale.