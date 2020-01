La Juve conquista anche Londra: maglie bianconere nell’hotel di Wembley

TORINO – Da sempre la Juventus è una squadra che resta in costante aggiornamento con l’evoluzione del calcio mondiale, arrivando quasi sempre ai massimi vertici. Soprattutto da 9 anni a questa parte, dove sono stati realizzati il nuovo stadio è il nuovo logo, i quali hanno e continuano a portare maggiori introiti nelle casse del club della Continassa. Così facendo, la Vecchia Signora tenta di espandere il suo marchio a macchia d’olio, facendolo diventare un vero e proprio brand. Talmente forte, da aver conquistato la scena anche nel prestigioso hotel Hilton di Wembley Park a Londra, situato proprio nei pressi del celebre stadio, dove al suo interno compaiono numerose maglie della Juve come allestimento della struttura che, presenta anche alcuni interni rigorosamente in bianconero. Maglie, tutte autografate autenticamente dall’attuale squadra, ed esposte all’interno di alcune vetrine, tipo reliquie. Non sappiamo quando e se i bianconeri giocheranno nella Capitale inglese, ma dove alloggiare eventualmente, questo sì.