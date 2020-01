La Juve aspetta Pogba

TORINO – La Juventus continua a muoversi in vista del prossimo mercato estivo, durante il quale Fabio Paratici andrà all’assalto di un centrocampista.

È proprio in quest'ottica che si inserisce il lavoro che il direttore sportivo bianconero sta facendo su Paul Pogba: la Juventus è rimasta l'unica in corsa per il giocatore, e Paratici sta ragionando sulla formula dell'offerta da presentare allo United per riportare il giocatore in bianconero. Pogba tornerebbe di corsa a Torino, dove lo aspettano a braccia aperte ex compagni ma soprattutto amici.