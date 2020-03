La Juve aspetta Pjanic

TORINO – La Juventus ha vinto domenica sera la sfida dello Stadium contro l’Inter per 2-0.

Della partita non è stato il centrocampista Miralem Pjanic, che ha goduto di un turno di riposo. Il bosniaco è infatti apparso lento e stanco nelle ultime uscite, e questo sembra aver spinto Maurizio Sarri a lasciarlo in panchina per lanciare un motivatissimo Bentancur, autore di una grande prova. Tra una settimana arriva il ritorno con il Lione, ex squadra di Pjanic, con il bosniaco che vuole riprendersi il suo posto.

