La Juve aspetta Chiellini: si va avanti con tre centrali fino ad aprile

TORINO – Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Sportmediaset, la Juventus non acquisterà nessun centrale per rimpiazzare Demiral e aspetterà Chiellini sfruttando Rugani: “Il grave infortunio capitato a Merih Demiral non cambia i piani in entrata della Juventus ma di sicuro dà una linea precisa a quelli in uscita: Daniele Rugani non sarà ceduto e avrà un’altra chance di scalare posizioni nelle gerarchie di Sarri, almeno per qualche altro mese quando in casa bianconera sperano di riavere Giorgio Chiellini al top. Una situazione non semplice per il tecnico che però ha ricevuto indicazioni positive da De Ligt, subentrato proprio a Demiral contro la Roma. In questo momento l’unica vera certezza della retroguardia juventina si chiama Leonardo Bonucci e ora sarà lui a dover dare la sveglia a De Ligt, come dicevamo comunque apparso in ripresa, e Rugani. L’olandese era stato scalzato proprio da Demiral e ora dovrà dimostrare di aver superato quelle difficoltà fisiche e a cui aveva accennato Sarri, i buoni segnali dell’Olimpico sono arrivati al momento giusto. Discorso diverso per Rugani, che non ha mai fatto il salto atteso dall’ambiente, né prima con Allegri né ora con Sarri, con cui aveva fatto bene ai tempi di Empoli. Da qui le voci estive di una cessione, era stato accostato a Roma e Milan, poi la conferma e i primi mesi del 2019/20 ancora da panchinaro. Adesso lo attende una nuova chance, almeno sino al rientro di Chiellini, vero nuovo “acquisto” difensivo atteso dalla Juve”.