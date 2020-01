TORINO – L1attaccante della Juventus Paulo Dybala sta vivendo un grande periodo di forma, confermato dalle sue prestazioni in mezzo al campo.

La Joya infatti ha trovato una grande intesa con Cristiano Ronaldo, e i due giocatori stanno guidando la Juventus in cima alla classifica: ieri il giocatore ha incontrato i suoi tifosi al Megastore di Torino, duecento persone accorse lì per lui e per chiedergli di portare i bianconeri in alto.