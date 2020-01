La Fiorentina si rinforza, un colpo per reparto

TORINO – Domenica la Juventus affronterà la Fiorentina all’Allianz Stadium. Ma la rosa dei viola sarà molto diversa da quella di una settimana fa. Il club di Commisso infatti ha ufficializzato ben tre acquisti. Il primo è stato il difensore, ormai ex Spal, Igor. Passando poi per Alfred Duncan, che avrà una nuova possibilità dopo diverse stagioni trascorse al Sassuolo, e per Kouamé, gioiellino del Genoa desiderato da moltissimi club di Serie A. Difficile dire se scenderanno in campo già domenica, ma la Fiorentina sembra voler davvero fare sul serio per questo finale di stagione.