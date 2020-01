TORINO – Questa estate molti giocatori in giro per l’Europa andranno in scadenza di contratto, con Paratici che già è pronto ad approfittarne.

Uno di questi è il terzino del PGS Layvin Kurzawa, che è arrivato alla sua ultima stagione al PSG: a giungo infatti scadrà il contratto che lo lega al club parigino, e per questo il giocatore si sarebbe offerto alla Juventus, che, stando a quanto riporta Il Corriere di Torino, avrebbe declinato l’offerta.