Kurzawa nuovamente convocato da Tuchel

TORINO – L’affare tra Juventus e PSG, che avrebbe visto scambiarsi le maglie Mattia de Sciglio e Layvin Kurzawa, sembra definitivamente saltato. I due club, apparentemente vicinissimi all’accordo, alla fine hanno abbandonato l’operazione. Il terzino francese, che ha ancora il contratto in scadenza con il PSG, è rientrato tra i convocati di Tuchel per il prossimo match. Lo stesso tecnico del PSG aveva ammesso l’esistenza di una trattativa con la Juve, e non lo ha convocato per la trasferta di Lille. Ora, con tutte le ipotesi di mercato scongiurate, Kurzawa ha ripreso la sua normale routine da calciatore del Paris Saint-Germain.