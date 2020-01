Kurzawa, la prima scelta era Pellegrini?

TORINO – Nelle ultime ore sembrerebbe essersi scaldato l’asse Torino-Parigi, che potrebbe portare Layvin Kurzawa alla Juventus in cambio di Mattia De Sciglio. Ma stando a quanto riferito dal Corriere dello Sport, il francese non sarebbe stato la prima scelta di Paratici. La dirigenza bianconera avrebbe infatti tentato di terminare in anticipo il prestito di Luca Pellegrini a Cagliari. Il laterale sinistro ex Roma sta però facendo bene in Sardegna, e dalla dirigenza rossoblù sarebbe arrivato un secco rifiuto.