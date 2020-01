Kurtic: “Juve grande squadra, pensiamo alla prossima”

TORINO – IL calciatore del Parma Dejan Kurtic ha parlato intervistato dopo la sconfitta contro la Juventus di ieri sera.

C’è rammarico per la sconfitta?

“Non c’è rammarico, sono soddisfatto per quello che abbiamo fatto e per come abbiamo preparato la partita.”

Non siete mai andati in grande sofferenza…

“In settimana si lavora sempre per preparare i minimi dettagli, soprattutto con squadre come la Juve. Il mister l’ha preparata davvero benissimo, siamo stati compatti e concentrati Alla fine meritavamo qualcosa in più perché abbiamo creato occasioni importanti.”

Cosa vi siete detti nello spogliatoio?

“Dopo la partita c’era rabbia positiva. Eravamo dispiaciuti ma a testa alta. Siamo stati veramente bravi a sfruttare quello che c’era da sfruttare, dobbiamo portarci dietro quello che abbiamo fatto bene ma anche quello che abbiamo fatto male.”

Ve la siete giocata a viso aperto, nel finale stavate molto bene…

“Merito del mister e del suo staff, in settimana si lavora molto bene di intensità e questa intensità l’abbiamo messa in campo. Soprattutto alla fine nel finale di partita: vuol dire che stiamo bene.”

Il rammarico è aver subito subito il gol della Juve, potevate fare meglio?

“Potevamo tenere di più il pallone ma giocavamo contro una grande squadra che ha avuto una reazione immediata. Non siamo stati bravi a difendere il pareggio, pensiamo alla prossima”.