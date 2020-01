TORINO – Stamattina Dejan Kulusevski si è sottoposto alle visite mediche al J Medical, ufficializzando il suo passaggio in bianconero. Lo svedese diventerà un giocatore della Juventus a giugno, e probabilmente terminerà la stagione in prestito al Parma. La Juve aveva tentato di convincere i crociati a cedere subito il giocatore in cambio di Marko Pjaca come contropartita tecnica, ma pare che il croato non abbia convinto il club di Pizzarotti.