Kulusevski in ‘lista UEFA’: è tra i 50 osservati speciali del 2020

TORINO – Dopo aver concluso al meglio il 2019, ottenendo sia la qualificazione come prima del girone agli ottavi di Champions e mantenendo la testa della classifica, in concomitanza con l’Inter di Antonio Conte, in casa Juve gli animi sono stati accesi anche dal mercato che, è iniziato con il botto. E’ stato annunciato infatti il colpo Kulusevski, di proprietà dell’Atalanta ma ora, in prestito a Parma, dove resterà fino al termine di questa stagione. Intanto, il centrocampista svedese è finito al centro di una classifica speciale, stilata dall’UEFA attraverso il suo canale ufficiale che, vede il neo bianconero tra i migliori 50 giovani talenti da seguire. Con lui, altri 3 candidati del nostro campionato: Bastoni dell’Inter, Leao del Milan e Vlahovic della Fiorentina.