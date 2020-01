Kulusevski festeggia su Instagram: “Believe in yourself”

TORINO – Dejan Kulusevski è da ieri un nuovo giocatore della Juventus, con i bianconeri che hanno acquistato il cartellino dall’Atalanta.

Il giocatore rimarrà in prestito al Parma fino alla fine della stagione, per poi aggregarsi agli uomini di Maurizio Sarei a partire da giugno. Ieri Kulusevski ha sostenuto le visite mediche e ha firmato il contratto che lo legherà ai bianconeri fino al 2024, e ha postato sul suo profilo Instagram per festeggiare il nuovo accordo: “Believe in yourself” recita la scritta sopra la foto postata nelle Stories, con tanto di brindisi ad accompagnarla.