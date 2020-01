Kulusevski, dove può giocare nella Juventus?

TORINO – Nelle ultime ore la Juventus ha praticamente concluso per l’acquisto di Dejan Kulusevski, gioiellino svedese che si è messo in luce con la maglia del Parma. Il giocatore sarà bianconero a partire dal prossimo giugno e finirà dunque la stagione con il Parma, ma dove potrà giocare una volta arrivato a Torino? Fermo restando che le rotazioni bianconere dipenderanno anche da ciò che accadrà sul mercato nei prossimi mesi, la duttilità di Kulusevski gli consente di essere impiegato in più di una posizione. Lo svedese può ricoprire quasi tutti i ruoli dal centrocampo in su, anche se rende più da trequartista o da ala. Al momento potrebbe fare concorrenza a Bernardeschi e Ramsey per un posto dietro alle punte, ma potrebbe anche venire impiegato da mezz’ala.