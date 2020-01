Kulusevski da record: tra i giovani talenti solo Haaland ha fatto meglio di lui

TORINO – Il mercato invernale sta giungendo al termine, con l’ultima settimana che sta per iniziare. In casa Juve sono stati spesi più di 40 milioni per il cartellino di Dejan Kulusevski, andato a segno oggi nella gara interna contro l’Udinese. Proprio grazie al gol di questo pomeriggio, il neo bianconero entra a far parte di una speciale classifica, rientrando tra i giovani con almeno 5 gol all’attivo nei maggiori 5 campionati europei. Solo Haaland risulta essere più giovane dello svedese, altro obiettivo della Juve, sfumato in extremis a favore del Dortmund. I tifosi juventini ovviamente si augurano che questi numero possano continuare a crescere vertiginosamente.