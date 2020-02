Kluivert difende de Ligt: “La gente non capisce le difficoltà e critica, dovete dare tempo”

TORINO – Il giocatore della Roma Justin Kluivert ha parlato di Matthijs de Ligt intervistato dai microfoni di DAZN.

“ Quando papà giocava a Barcellona io e i miei fratelli entravamo in campo, ma lo facevamo ovunque. All’Ajax giocavo con Malen e De Ligt, è bellissimo vedere che i giocatori con cui ero a dieci anni sono così in alto. La gente pensa che tutto sia facile, e si crea molto velocemente un’opinione negativa se qualcosa va storto, ma è sbagliatissimo, ma se uno arriva a vent’anni alla Juventus ha qualcosa da imparare. Arrivi in un paese diverso, devi arrangiarti da solo. Matthijs ha giocato per dieci anni con l’Ajax poi è andato via. La gente non capisce le difficoltà e critica, dovete darci tempo. Non credo sia chiedere troppo”.