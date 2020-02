Klopp: “Per lo Scudetto tifo Lazio, Juve la mia favorita per la Champions”

TORINO – L’allenatore del Liverpool Jurgen Klopp ha parlato intervistato dai microfoni di RaiSport.

“Scudetto? Tifo Lazio: abbiamo anche un nostro ex giocatore coinvolto nella lotta scudetto, cioè Lucas Leiva. E Ciro Immobile è stato un mio giocatore. Dico Lazio, mi dispiace per Sarri e Conte, ma credo che la Lazio sarà una grande sorpresa. Sta disputando una stagione incredibile”.

JUVE – “In generale, penso che la Juventus abbia la squadra più forte e pensavo avrebbe avuto vita più facile in Serie A. Se guardiamo a chi gioca, a chi è in panchina e persino a chi non va nemmeno in panchina direi che è la squadra più forte d’Europa. Al momento, quindi, per me la Juventus è la favorita”.

ITALIA – “Verrò in Italia perché dopo la fine della mia carriera avrò voglia di viaggiare. Un buon bicchiere di vino, mi divertirò con Arrigo Sacchi. O con Ancelotti o con lo stesso Sarri. Amo il vostro paese, il tempo, il cibo fantastico. Ma per il mio lavoro ho bisogno della lingua e il mio italiano non è buono. Avrei bisogno di tempo, magari di un anno per imparare l’italiano e allora potrei anche pensarci, ma chi lo sa. In vacanza vengo di sicuro, a lavorare chissà…”

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<