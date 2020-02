Klopp: “Non capivo perché la Juve non fosse 10 punti avanti. Poi ho visto Lazio-Inter…”

TORINO – Klopp, allenatore del Liverpool, è tornato a parlare di Juventus e Serie A dopo il recente battibecco con Maurizio Sarri: “Ho detto semplicemente che non so per quale ragione la Juve non sia in testa con 10 punti di vantaggio in Serie A, cosa che potevo dire. Poi ho visto la Lazio contro l’Inter ed è quella la ragione. Queste due squadre sono la ragione, nient’altro. L’Inter che è di nuovo lì a lottare e la Lazio che sta facendo una stagione incredibile. Sono queste le ragioni, nessun gioco mentale nei confronti di Sarri, che rispetto tanto”.

