Klopp: “I giocatori hanno la mia piena fiducia”

TORINO – Il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp ha parlato commentando la sconfitta con il Watford, arrivata dopo più di un anno dall’ultima fatta registrare dai Reds.

“Se ero arrabbiato con i giocatori? No. Non ho fatto alcuna sfuriata o simile. Non potevo comportarmi come se avessero perso 10 gare di fila. Può succedere che mi arrabbio con i giocatori, ma non in questo caso. Sono stato più interessato a spiegar loro delle cose riguardo alla gara e dar loro maggiori informazioni possibili su come è andato il match. Mancanza di carattere? Non ho alcun dubbio sul loro carattere e sarei un idiota a metterlo in dubbio. Loro hanno la mia piena fiducia e questa non scomparirà dopo una brutta partita.”

